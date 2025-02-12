Gazzetta: “Vice Kean? La Fiorentina ha scelto di non prenderlo. Contro il Como, Zaniolo centravanti?”

Un altro centravanti di ruolo come Kean, nella Fiorentina, non c'è

Da oggi tutti in campo, dopo un giorno libero, con una missione ben precisa: capire come sostituire Moise Kean che sarà squalificato domenica prossima contro il Como. Nella rosa della Fiorentina non esiste (per scelta) un altro centravanti di ruolo puro come il numero 20 viola e il tecnico viola Raffaele Palladino dovrà individuare la miglior soluzione alternativa. L'ipotesi più accreditata può essere quella di impiegare Nicolò Zaniolo in quel ruolo, visto che lo ha già ricoperto, in caso di necessità, all'Atalanta. In più, quando la Fiorentina è andata a cercarlo sul mercato ha pensato a lui pure come vice-Kean, oltre che uomo prezioso sulla trequarti. La controindicazione può essere il fatto di essere arrivato da pochi giorni a Firenze e di dover assimilare ancora gli schemi e i movimenti.

Le altre due ipotesi sono legate a Lucas Beltran che era arrivato a Firenze proprio come prima punta dal River Plate anche se l'allenatore attuale ha sempre detto di vederlo sulla trequarti o mezzala. L'emergenza però è emergenza. E infine Albert Gudmundsson che quando è arrivato la scorsa estate ha detto di poter ricoprire qualsiasi ruolo del fronte offensivo. Il "casting" è appena aperto ed è chiaro che potranno anche convivere fra loro per cercare imprevedibilità della manovra. Quindi uno, non per forza, esclude l'altro. Con il trascorrere dei giorni tutto diventerà più chiaro in vista della sfida al Como. Intanto la buona notizia è il rientro in difesa di Pietro Comuzzo che a San Siro ha scontato un turno di squalifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.