Gazzetta, Venuti sarà ceduto a titolo definitivo al Lecce. Sulla sua futura rivendita il 50% andrà ai viola
Secondo La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Venuti tornerà al Lecce visto che i pugliesi hanno trovato l'accordo con la Fiorentina. Il difensore sarà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 13:44
Secondo La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Venuti tornerà al Lecce visto che i pugliesi hanno trovato l'accordo con la Fiorentina. Il difensore sarà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto con scadenza nel 2022. I viola mantengono comunque un 50% sulla sua futura rivendita.