Gazzetta, Venuti sarà ceduto a titolo definitivo al Lecce. Sulla sua futura rivendita il 50% andrà ai viola

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Venuti tornerà al Lecce visto che i pugliesi hanno trovato l'accordo con la Fiorentina. Il difensore sarà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2019 13:44

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