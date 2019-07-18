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Gazzetta, Venuti sarà ceduto a titolo definitivo al Lecce. Sulla sua futura rivendita il 50% andrà ai viola

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Venuti tornerà al Lecce visto che i pugliesi hanno trovato l'accordo con la Fiorentina. Il difensore sarà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 13:44
Gazzetta, Venuti sarà ceduto a titolo definitivo al Lecce. Sulla sua futura rivendita il 50% andrà ai viola -
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Secondo La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Venuti tornerà al Lecce visto che i pugliesi hanno trovato l'accordo con la Fiorentina. Il difensore sarà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto con scadenza nel 2022. I viola mantengono comunque un 50% sulla sua futura rivendita.

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