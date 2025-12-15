15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:11

Gazzetta: “Vanoli sotto osservazione, media di 0,4 punti a partita. La societa si interrogherà”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Se due allenatori non riescono a trovare soluzioni, la società dovrà interrogarsi sui limiti strutturali della rosa

Ancora più della classifica, preoccupa la sensazione di inevitabilità che accompagna la squadra nei momenti decisivi delle partite. Quando il match è in equilibrio e basterebbe poco per indirizzarlo, la Fiorentina sbaglia e si consegna agli avversari. Il paradosso è che la prestazione non è lontana da quella di alcune gare della scorsa stagione, quando a fare la differenza erano un portiere decisivo e un centravanti cinico. Quest’anno succede l’opposto: De Gea commette errori gravi, come in occasione del primo gol di Orban, e Kean spreca troppe chance sotto porta. Con il rendimento di un anno fa, questa partita.

Con una media punti di 0,40 a partita, identica a quella di Pioli, la posizione del tecnico è ora sotto osservazione. Se due allenatori non riescono a trovare soluzioni, la società dovrà interrogarsi sui limiti strutturali della rosa, anche in vista del mercato di gennaio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

