Gazzetta: “Vanoli mette la Fiorentina con un 3-4-2-1 molto più marcato, a specchio con il Palace”

Sulla carta un'idea rischiosa quella di Vanoli

Vanoli ha ridisegnato per l'occasione la formazione iniziale, ritoccando il sistema. Con un 3-4-2-1 molto più marcato - ancheall'andata lo sviluppo aveva portato a questa disposizione, ma con Dodo marcatore fuori ruolo -, la Viola si è messa a specchio del Palace: dunque duelli uomo contro uomo, contando sulla grinta e sulla voglia di non lasciare l'Europa e sperando che la tecnica affidata ai piedi di Gudmundsson e del rientrante Solomon potessero fare la differenza.

Sulla carta un'idea rischiosa, vista la cilindrata superiore di chi gioca in Premier. E infatti l'inizio è tremendo: Munoz liberato in solitudine a destra da uno sfondamento di Sarr calcia a lato. È sulla corsa degli esterni che la Fiorentina soffre. E in ripartenza cade: Mitchell scappa a sinistra, Sarr fa viaggiare Munoz e poi ne riceve sulla testa il cross dello 0-1. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.