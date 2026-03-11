Gazzetta: “Vanoli ha dovuto lavorare sulla testa. Facce cupe e silenzio dopo il pareggio con il Parma”

Fiorentina? L’obiettivo è provare a ipotecare la qualificazione ai quarti già all’andata per volare più leggeri tra una settimana in Polonia. In queste ore il tecnico, coadiuvato da Fabio Paratici, ha dovuto lavorare soprattutto sulla testa, per ricostruire certezze dopo i quattro gol – indolori ma pesanti da digerire – incassati nel ritorno con lo Jagiellonia, e il punto in due gare tra Udinese e Parma.

C’erano facce cupe e silenzio nello spogliatoio domenica, la brutta prestazione e la contestazione dei tifosi hanno lasciato il segno, ma il ds e l’allenatore hanno invitato i ragazzi a guardare sopratutto il passo avanti in classifica, senza però dimenticare che la risalita per la salvezza è appena cominciata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.