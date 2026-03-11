11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Vanoli ha dovuto lavorare sulla testa. Facce cupe e silenzio dopo il pareggio con il Parma”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Vanoli ha dovuto lavorare sulla testa. Facce cupe e silenzio dopo il pareggio con il Parma”

Redazione

11 Marzo · 09:45

Aggiornamento: 11 Marzo 2026 · 09:45

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

La Fiorentina proverà ad ipotecare il passaggio ai quarti già all'andata

Fiorentina? L’obiettivo è provare a ipotecare la qualificazione ai quarti già all’andata per volare più leggeri tra una settimana in Polonia. In queste ore il tecnico, coadiuvato da Fabio Paratici, ha dovuto lavorare soprattutto sulla testa, per ricostruire certezze dopo i quattro gol – indolori ma pesanti da digerire – incassati nel ritorno con lo Jagiellonia, e il punto in due gare tra Udinese e Parma.

C’erano facce cupe e silenzio nello spogliatoio domenica, la brutta prestazione e la contestazione dei tifosi hanno lasciato il segno, ma il ds e l’allenatore hanno invitato i ragazzi a guardare sopratutto il passo avanti in classifica, senza però dimenticare che la risalita per la salvezza è appena cominciata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio