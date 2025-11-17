Gazzetta: “Un modulo diverso? Solo quando finirà l’emergenza di classifica. Poi ipotesi Kean-Piccoli insieme”

Altre soluzioni o moduli saranno impiegati se e quando sarà finita l’emergenza di classifica che adesso vede la Fiorentina all’ultimo posto. Solo una volta terminato il momento di crisi, sarà possibile vedere contemporaneamente due prime punte come Kean e Piccoli. L’attacco non sarà eventualmente l’unico reparto a cambiare perché anche la difesa in futuro potrebbe passare a quattro con Dodo e Gosens più bloccati dietro.

Del resto arretrati hanno reso al meglio un anno fa con Raffaele Palladino in panchina, nel periodo delle otto vittorie consecutive. Ragionamenti successivi, anche in base ciò che porterà il mercato di gennaio in una rosa che non ha esterni d’attacco e che quindi ha uomini contati per un cambio di volto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.