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Gazzetta, un anno dopo Chiesa, Hagi è pronto per il salto di qualità

Un anno fa, di questi tempi, la Fiorentina scopriva Federico Chiesa. Oggi è il turno di un altro figlio d'arte, Ianis Hagi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 09:44
Gazzetta, un anno dopo Chiesa, Hagi è pronto per il salto di qualità -
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Un anno fa, di questi tempi, la Fiorentina scopriva Federico Chiesa. Oggi è il turno di un altro figlio d'arte, Ianis Hagi. Nell'amichevole di ieri il talento rumeno è stato fra i migliori in campo, segnando due gol e confezionando palloni d'oro per i compagni. Dopo un anno a studiare il calcio italiano e a potenziarsi Hagi è pronto a giocarsi le sue carte.

A scriverlo è il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport

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