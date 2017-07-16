Gazzetta, un anno dopo Chiesa, Hagi è pronto per il salto di qualità

Un anno fa, di questi tempi, la Fiorentina scopriva Federico Chiesa. Oggi è il turno di un altro figlio d'arte, Ianis Hagi

Un anno fa, di questi tempi, la Fiorentina scopriva Federico Chiesa. Oggi è il turno di un altro figlio d'arte, Ianis Hagi. Nell'amichevole di ieri il talento rumeno è stato fra i migliori in campo, segnando due gol e confezionando palloni d'oro per i compagni. Dopo un anno a studiare il calcio italiano e a potenziarsi Hagi è pronto a giocarsi le sue carte.

A scriverlo è il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport