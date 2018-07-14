Gazzetta: ultima chiamata per Venuti e Saponara. Possibile la cessione per "Ricky", Samp su di lui

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l'amichevole oggi a Moena ore 17.30 contro il Borgo sarà un test per Venuti e Saponara che giocheranno titolari. Per il terzino destro potrebbe esserci il pr...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l'amichevole oggi a Moena ore 17.30 contro il Borgo sarà un test per Venuti e Saponara che giocheranno titolari. Per il terzino destro potrebbe esserci il prestito, mentre per Ricky Saponara ci sono offerte dalla Spagna e dalla Sampdoria.