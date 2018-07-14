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Gazzetta: ultima chiamata per Venuti e Saponara. Possibile la cessione per "Ricky", Samp su di lui

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l'amichevole oggi a Moena ore 17.30 contro il Borgo sarà un test per Venuti e Saponara che giocheranno titolari. Per il terzino destro potrebbe esserci il pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 09:19
Gazzetta: ultima chiamata per Venuti e Saponara. Possibile la cessione per "Ricky", Samp su di lui - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l'amichevole oggi a Moena ore 17.30 contro il Borgo sarà un test per Venuti Saponara che giocheranno titolari. Per il terzino destro potrebbe esserci il prestito, mentre per Ricky Saponara ci sono offerte dalla Spagna e dalla Sampdoria.

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