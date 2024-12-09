Gazzetta: “Tutti con Bove. Il padre ieri in tribuna per legare con la squadra viola”

Ieri Cataldi ha mantenuto la promessa fatta a Bove

La partita Fiorentina-Cagliari è stata segnata dal gesto simbolico di Danilo Cataldi, che ha mantenuto una promessa fatta a Edoardo Bove la mattina stessa: segnare un gol sotto l'incrocio. Dopo aver realizzato il gol decisivo, Cataldi ha esultato mimando il numero 4 e gridando: «Te l'avevo detto!».

Una dedica speciale per Bove, che seguiva la partita in tv mentre i compagni gli dedicavano la vittoria. Cataldi ha spiegato a fine gara: «Gli avevo scritto che avrei segnato al sette, lui non ci credeva, ma l'ho fatto». Sugli spalti c'era anche Giovanni Bove, padre di Edoardo, a testimoniare il legame forte tra squadra e famiglia. I compagni hanno condiviso dediche affettuose via social, chiamandolo "hermanito" o "brother". Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/