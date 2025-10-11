Gazzetta tuona: "Cavallo di battaglia nella gestione Palladino, ora le fasce sono uno dei principali problemi"

Stefano Pioli in questi giorni sta provando a rigenerare quelli che finora non hanno dato quel che ci si aspettava

La Fiorentina da dove deve ricominciare? Stefano Pioli in questi giorni sta provando a rigenerare quelli che finora non hanno dato quel che ci si aspettava: da Gosens a Dodò, da Comuzzo a Fagioli. Proprio sui primi due, va sottolineato che uno dei principali problemi della squadra è proprio il non perfetto utilizzo della fasce laterali.

Cavallo di battaglia sotto la gestione di Palladino in cui Dodò a destra e Gosens a sinistra hanno disputato una grandissima stagione. Quest’anno Dodò, attualmente infortunato, ma con buone probabilità di recupero per il Milan, ma soprattutto Gosens, non stanno rendendo al meglio. Il tedesco, cercato dall’Atalanta in estate, è rimasto volentieri a Firenze ma è il primo a non essere soddisfatto di come sta giocando. L'errore di domenica contro la Roma è lo specchio del momento sottotono che sta vivendo Robin. Non va così meglio Dodò che, contro la Roma, è uscito dal campo all’80 malconcio, manca di brillantezza e si accende solo a tratti. La lunga telenovela sul contratto non ancora prolungato (in scadenza a giugno 2027) probabilmente non lo fa stare ancora tranquillo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport