La Gazzetta dello Sport, ecco i tre motivi per cui la famiglia Della Valle ha messo in vendita la Fiorentina
Secondo il quotidiano sarebbero questi i motivi del comunicato dei Della Valle. Nel mirino ci sono i tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 09:57
La Gazzetta dello Sport evidenzia i tre motivi per i quali la famiglia Della Valle abbia deciso di vendere la società viola:
1) Gli appena 1.000 abbonamenti fatti
2) Gli striscioni polemici appesi in questi giorni
3) La voce di una parte del tifo che ha continuato a chiedere la cessione del club.