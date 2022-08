Gazzetta, tour de force per la Fiorentina di Italiano: in 20 giorni 7 partite da giocare

Sì parte in pianura, con la Cremonese. Si arriva in salita tosta, con la Juventus. Nel mezzo del bel cammin, un saliscendi di ostacoli e, forse, imprevisti. Un vero tour de force di cui Vincenzo Italiano, alle prese con la costruzione della nuova Fiorentina, avrebbe fatto volentieri a meno. Dal 13 agosto, debutto della Viola in campionato – con la neo promossa appunto – al 3 settembre, quinta di campionato che precede la prima sosta contro l’agguerrita corazzata di Allegri, la Viola dovrà giocare ben 7 partite. Una ogni tre giorni, due gare in più delle colleghe big, perché la Fiorentina sarà la prima a scendere in campo in Europa per i play off di Conference League. Roba da Premier League. Ma questa è la A, bellezza, e non ci si può far niente se non siamo tanto abituati a giocare così spesso. Ma se la Fiorentina vuole, e lo vuole, entrare tra le big, dovrà farci il callo.

Il tour de force preoccupa anche perché il gioco di Italiano, si sa, è molto dispendioso: pressing, velocità, corsa sono tra le sue prerogative. Ci vorrà un pieno di energia da parte dei giocatori. Ma la squadra in ritiro ha lavorato parecchio e sul «fondo» non dovrebbero esserci problemi. Un problema invece sarà l’abitudine all’Europa: la Fiorentina è assente da 6 stagioni (uscì ai sedicesimi Uefa col Moenchengladbach). In questo servirà l’esperienza dei nuovi Jovic e Dodò. E chissà, del sogno Lo Celso se arriva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

