Gazzetta, Torreira pronto per tornare in cabina di regia: domenica dal 1’

È il momento di prendersi la Fiorentina. L’inizio a singhiozzo di Torreira ha tante spiegazioni dall’arrivo nella parte finale del mercato alla convocazione in Nazionale. In otto partite titolare solo 3 volte. L’ultima quasi un mese fa ad Udine. Domenica contro il Cagliari tornerà in cabina di regia. Inizierà per lui un altro campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

