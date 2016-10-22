Gazzetta, torna vivo il nome di Saponara, la trattativa..

La Fiorentina sta cercando un trequartista. Potrebbe essere Saponara il nome giusto?

L’importante vittoria d’Europa League ha dato chiari segnali alla squadra di Paulo Sousa come ad esempio quello di dipendere quasi totalmente dal centrocampo. La domanda fondamentale però è chi sia il giocatore piú adatto a giocare alle spalle di Kalinic e Babacar. Come riportato sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, oltre alle possibilità Borja Valero, Ilicic e Bernardeschi la Fiorentina starebbe pensando alla vecchia fiamma dell’Empoli Riccardo Saponara, già nel mirino dei viola da diverso tempo. Il giocatore potrebbe arrivare già a Gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato per giugno. La trattativa sembra già in fase avanzata..