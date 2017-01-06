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Gazzetta: Il Tianjin offre 12 milioni a Kalinic e 45 alla Fiorentina.

Continua il pressing del Tianjin per Kalinic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2017 19:45
Gazzetta: Il Tianjin offre 12 milioni a Kalinic e 45 alla Fiorentina. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport sul suo portale (gazzetta.it) il Tianjin avrebbe fatto doppio rilancio: 45 milioni alla Fiorentina e 12 milioni a Kalinic a stagione. (Il croato attualmente prende 1.2 mln). La clausola di Kalinic è di 50 milioni e il bomber aveva rifiutato 10 milioni a stagione in precedenza offerti dal club asiatico. Adesso l'offerta lo spinge almeno a pensarci anche se la sua volontà è quella di rimanere in maglia viola...

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