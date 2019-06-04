Gazzetta, tanti nomi per la panchina viola, Commisso potrebbe incontrare Montella
Nel suo viaggio italiano il magnate americano vuole anche fare una prima selezione delle figure che potrebbero ricoprire tre ruoli strategici per quanto riguarda l’area sportiva: direttore tecnico, di...
Nel suo viaggio italiano il magnate americano vuole anche fare una prima selezione delle figure che potrebbero ricoprire tre ruoli strategici per quanto riguarda l’area sportiva: direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore. Con l’obiettivo di presentare l’organico al completo prima del 15 giugno e poter dunque operare sul mercato in tempi rapidi. Circolano tanti nomi intorno alla Fiorentina ma, per il momento, sono soltanto delle ipotesi. Il proprietario dei New York Cosmos vuole incontrare i candidati personalmente. E non è escluso un contatto anche con l’allenatore Vincenzo Montella. Che, comunque, ha ancora due anni di contratto con il club viola.
Gazzetta dello Sport