Gazzetta svela: “Servirà una maxi offerta per strappare Kean alla Fiorentina, clausola non più attivabile”

Allo scoccare della mezzanotte di ieri è terminato il periodo utile per attivare la clausola rescissoria da 52 milioni per Moise Kean, aprendo così una nuova fase: quella del rinnovo contrattuale e dell’adeguamento economico. Le trattative tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore possono ora entrare nel vivo, con la base di partenza per il nuovo stipendio fissata attorno ai 4 milioni di euro netti. Tuttavia, oltre alla questione salariale, resta centrale il nodo clausola: la società vorrebbe eliminarla o quanto meno alzarne sensibilmente l’importo.

Anche se formalmente Kean è ora sul mercato “libero”, ovvero privo di clausole attivabili, la sensazione è che servirà un’offerta fuori scala per portarlo via da Firenze. Il grande feeling tra il giocatore e il club – testimoniato dalle sue dichiarazioni di lunedì sera e dall’accoglienza calorosa dei tifosi – rafforza l’idea di una sua permanenza. Il legame emotivo sembra solido, e la volontà reciproca di andare avanti insieme getta basi solide per il rinnovo. L’entusiasmo attorno a Kean è tangibile: al primo allenamento a porte aperte è stato uno dei più acclamati dalla folla, dopo che in tremila avevano assistito alla presentazione della squadra. Ieri erano presenti oltre mille persone al Viola Park, segno che la tifoseria crede fortemente in lui. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.