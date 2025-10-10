Gazzetta svela: “Pioli studia un 3-4-2-1 con Mandragora, Sohm o Fagioli più alti”

Idee tante, fra certezze e nuove ipotesi in evoluzione. Nelle ultime tre partite il centrocampo ha trovato in mediana due protagonisti fissi che sono stati schierati dal primo minuto: Mandragora e Nicolussi Caviglia, titolari contro il Como, a Pisa e con la Roma. Stessi giocatori, anche se in due moduli diversi perché contro la formazione di Fabregas era un 4-4-2, mentre nelle altre è stato un 3-4-2-1. Determinante anche la posizione di Fazzini, che sta scalando le gerarchie e può fare da tramite fra mezzala e trequarti per legare la manovra. La sua vivacità è stata una delle note positive, nonostante il periodo di difficoltà della squadra.

La sosta è anche il periodo di riflessioni più approfondite. Contro il Napoli, dopo la pausa precedente, Pioli si schierò con il 3-5-2 e il centrocampo a tre. Potrebbe accadere anche contro il Milan, ma non con Fagioli play: in quella posizione si candida Nicolussi Caviglia. La terza ipotesi è un 3-4-1-2 con un vertice alto diverso e rappresentato a girare da Fagioli, Mandragora o Sohm. Le caratteristiche così differenti di questi giocatori darebbero un volto del tutto nuovo all’undici iniziale rispetto a quando agiscono in quella posizione Gudmundsson o Fazzini. Senza mai dimenticare Ndour come jolly. Chiaro che a quel punto in avanti ci sarebbe la doppia punta quindi Piccoli (o Dzeko) al fianco dell’inamovibile Kean. Fagioli più vicino ai terminali offensivi può essere un’opportunità da valutare per rigenerarlo, ma anche Mandragora, Sohm e Ndour possono essere pensati come trequartisti, oltre che in mediana. Lo riporta Gazzetta.