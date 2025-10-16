16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:48

Gazzetta svela: “Pioli pronto a lanciare Piccoli dal 1’ contro il Milan”

16 Ottobre

16 Ottobre 2025

Se Kean non ce la fa, Piccoli dal 1’

Roberto Piccoli dovrebbe giocare titolare domenica sera contro il Milan visto l’infortunio rimediato da Moise Kean in nazionale. L’ex Cagliari sogna l’impresa perché sarà la nona volta che affronterà i rossoneri contro cui, tuttavia, non ha mai segnato. Ora c’è da abbattere il muro dei giganti del Milan che hanno subito appena 3 gol nelle prime 6 giornate.

Se Kean non dovesse farcela, Stefano Pioli è pronto a lanciare Piccoli che aspetta il suo momento. Lo scorso anno in rosa non c’erano altre prime punte, ma ora la Fiorentina si è tutelata con un altro attaccante, con caratteristiche simili, e questo è un motivo in più per non correre rischi o forzare i tempi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 

