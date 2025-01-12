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Gazzetta svela: "Palladino punta a quota 65 punti che vorrebbe dire Europa League"

Palladino torna nella città che l'ha reso grande, Monza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 10:24
Gazzetta svela: "Palladino punta a quota 65 punti che vorrebbe dire Europa League" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino torna nella città che lo ha reso grande e in conferenza stampa rilancia le ambizioni di una Fiorentina che dovrà ricostruire quella classifica che fino ad un mese fa faceva sognare un po’ tutti a Firenze. La Gazzetta dello Sport calcola che se nel girone di andata i punti sono stati 32 (con una gara in meno), l’allenatore punta ad almeno 65 finali che di solito vuol dire Europa League.

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