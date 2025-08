In casa Fiorentina anche altri dossier legati ai contratti restano aperti. Non ci sono novità su Moise Kean, sebbene i contatti tra le parti proseguano in modo riservato. L’ex Juventus è considerato centrale nel progetto tecnico di Pioli, ma l’intesa sul prolungamento non è stata ancora raggiunta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.