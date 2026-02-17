17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta svela: “Kean vuole restare alla Fiorentina. Ma senza salvezza il primo verso l’addio”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta svela: “Kean vuole restare alla Fiorentina. Ma senza salvezza il primo verso l’addio”

Redazione

17 Febbraio · 09:40

Aggiornamento: 17 Febbraio 2026 · 09:49

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Il suo futuro dipende anche da come si chiuderà la stagione della Fiorentina

Moise Kean sa che il suo futuro dipende anche da come si chiuderà il 2025-26 della Fiorentina: «Adesso deve solo concentrarsi sul presente e fare il Kean», aveva sentenziato Paratici pochi giorni fa. Invito prontamente raccolto dall’attaccante della Fiorentina, che a Firenze è rinato dopo un’ultima annata tribolata alla Juventus, archiviata con zero reti, e a Firenze vorrebbe restare.

Senza salvezza però diventerebbe il primo della nutrita lista degli addii, anche per il sontuoso stipendio da 4,5 milioni di euro annui (bonus esclusi) che si è garantito con il rinnovo estivo fino al 2029. Kean è uscito dal tunnel a suon di gol e si sta trascinando dietro anche la Fiorentina: la strada è quella giusta ma è ancora lunga e passa anche dall’Europa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio