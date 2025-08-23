23 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Gazzetta svela: “Kean rinnoverà i primi di settembre a 5 milioni annui”

23 Agosto

FiorentinaKean

La Fiorentina non vuole privarsi di Kean

Tocca ancora a lui. La Fiorentina che domani debutta a Cagliari in campionato ricomincia da Moise Kean. Non può privarsene, non vuole privarsene. E il rosso rimediato giovedì sera a Presov per la gomitata rifilata a difensore ucraino del Polissya Sarapii che lo aveva preso per la coda, non influirà di certo sul campionato in cui il numero 20 viola ha dimostrato di essere assolutamente imprescindibile.

Ai primi di settembre rinnoverà. Mancano pochi dettagli. A 5 milioni annui si dovrebbe chiudere. Kean ha rifiutato i 15 milioni arabi e ha scelto di restare nella città e nel club che ha saputo prenderlo per il verso giusto, coccolarlo, e che gli ha concesso più di un benefit dal punto di vista umano. Una società che è rimasta male per il gesto che gli ha comportato il rosso diretto e la conseguente squalifica europea che sarà annunciata tra lunedì e mercoledì, ma che comunque non gli ha gettato la croce addosso. Il tecnico Stefano Pioli lo ha bacchettato ma senza abbatterlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

