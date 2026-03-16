16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:53

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Gazzetta svela: “Kean non ha 90 minuti nelle gambe. Vanoli lo terrà come carta da giocarsi nel finale”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta svela: “Kean non ha 90 minuti nelle gambe. Vanoli lo terrà come carta da giocarsi nel finale”

Redazione

16 Marzo · 09:01

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 09:01

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Improbabile che Vanoli lo rischi dal 1'

La buona notizia è arrivata dopo la rifinitura di ieri pomeriggio: Moise Kean ci sarà, difficilmente dall’inizio ma in panchina. Sì, pronto a dare il suo contributo a Cremona, snodo decisivo per la salvezza. L’attaccante della Fiorentina, che tiene col fiato sospeso anche il ct Gennaro Gattuso in vista dei playoff di fine marzo per il Mondiale, è tornato tra i convocati dopo aver saltato Parma (in campionato) e Rakow (Conference League).

Colpa di una botta alla tibia presa contro l’Udinese, serata particolarmente infausta per la Viola, che oltre alla sconfitta ha subito anche l’infortunio del suo centravanti, uomo chiave e miglior realizzatore. Kean ha lavorato a parte tutta la settimana tornando in gruppo solo alla vigilia.

Impossibile che abbia i 90 minuti nelle gambe visto che non gioca da 15 giorni, improbabile che Paolo Vanoli lo rischi titolare, più facile che lo tenga come carta da giocarsi nel finale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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