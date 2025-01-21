Gazzetta svela: "Fiorentina-Inter probabilmente verrà recuperata il 6 febbraio"

Solo tre giorni dopo, il ritorno del match è previsto a San Siro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola traccia le tappe della corsa scudetto tra Inter e Napoli con le sfide, coppe incluse, che attenderanno la formazione di Inzaghi e quella di Conte da qui al 2 marzo, giorno dello scontro diretto. Nel farlo viene inserito anche il recupero della gara del Franchi tra i nerazzurri e la Fiorentina sospesa per il malore occorso a Bove al minuto 17.

Il match verrà con ogni probabilità disputato, ripartendo dal momento dell'interruzione, giovedì 6 febbraio. Per la Fiorentina questo scontro arriverebbe dopo la gara contro il Genoa del 2 febbraio e, curiosamente, a soli tre giorni di distanza dalla sfida di ritorno contro i nerazzurri in programma domenica 9 febbraio alle 18:00.

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