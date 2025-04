Gazzetta svela: “Dodò out, operato ieri pomeriggio. Parisi potrebbe giocare a destra”

La Fiorentina dovrà fare a meno per un po’ di tempo di Dodò, operato ieri pomeriggio per appendicite. La domanda sorge spontanea: chi giocherà al suo posto? E’ quello che si chiede, in sostanza. Le alternative sono due. La prima è quella che vede Fabiano Parisi a destra con Robin Gosens a sinistra. L’altra è con Folorunsho a tutta fascia.

Ancora meno probabile Moreno perché l’esperimento del primo tempo in Slovenia contro il Celje non aveva convinto. Remota pure l’ipotesi del cambio modulo. Tutto, però, è ancora da decidere anche perché a centrocampo scalpitano in molti, dallo stesso Folorunho come mezz’ala così come Adli, Ndour e Richardson. Potrebbe riposare Fagioli, mentre gli inamovibili sono Cataldi e Mandragora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.