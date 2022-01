Gazzetta svela: “Commisso per risolvere questione Chiesa lasciò Vlahovic in secondo piano”

Nelle pagine di La Gazzetta dello Sport, troviamo un focus-commento relativo alla vicenda Vlahovic firmato da Carlo Laudisa: “La ricca offerta dell’Arsenal è solo l’ultima grande tentazione per arrivare subito a Dusan Vlahovic. In estate sulle sue tracce c’erano Atletico Madrid, Tottenham e Juventus. Un braccio di ferro dannoso per tutti, soprattutto per la serenità dell’ambiente. Le accuse lanciate da Barone sono in linea con i sospetti avanzati dai dirigenti toscani in questi mesi.

Purtroppo il dialogo con Kristic e i suoi referenti a Belgrado è partito con il piede sbagliato già nelle precedenti stagioni. In quel frangente Commisso aveva l’esigenza di risolvere la grana Chiesa, lasciando in secondo piano la questione Vlahovic. E ora i nodi stanno venendo al pettine. La Fiorentina vorrebbe tenere il suo goleador fino a fine stagione. C’è il rischio che Dusan dica no anche ai Gunners”.

