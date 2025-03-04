Gazzetta svela: “Commisso è stato chiaro, vuole la Conference ed un’altra qualificazione europea”

Ma il desiderio del proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è ancora più grande. Vuole andare fino in fondo e chiede alla squadra di centrare anche la qualificazione europea dal campionato per la...

Ma il desiderio del proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è ancora più grande. Vuole andare fino in fondo e chiede alla squadra di centrare anche la qualificazione europea dal campionato per la prossima stagione. In questo momento la Viola è settima con la Roma a due punti, il Milan a quattro e l'Udinese che spinge staccata di sei lunghezze. Nel tabellone di Conference la Fiorentina ha perso soltanto a Nicosia, ha pareggiato la partita più complicata, quella di Guimaraes col Vitoria in Portogallo e ha vinto le altre quattro con avversari non irresistibili. Guimaraes, a parte, solo l'ambizioso Pafos, altro club cipriota è agli ottavi. Ma la Viola, se dovesse arrivare al quarti troverebbe la vincente della sfida tra gli svizzeri del Lugano e gli sloveni dell'Nk Celje. Dalla sua parte deve guardarsi soprattutto dal Vitoria e dagli spagnoli del Betis, prendibili in un'eventuale semifinale. Ma ora sotto col Panathinaikos. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.