Gazzetta svela: “Biraghi è scontento, si deve accontentare di giocare in Conference League”

Biraghi che portava la fascia di capitano ora deve accontentarsi di giocare poco

Il passaggio al 4-2-3-1 ha messo le ali a un gruppo che ha trovato la sua identità, che ha una forte anima italiana, con 5-6 giocatori nostrani stabilmente h campo, ha inserito un portiere, De Gea, di altissimo livello, e un centravanti, Kean devastante in area e negli spazi, ha trovato una coppia di centrali difensivi, Comuzzo e Ranieri, cresciuti in Viola e ora affiatatissimi, e ha aumentato il tasso d'esperienza con Gosens, Cataldi, Adli e Colpani, l'unico che il tecnico si è portato dalla sua prima esperienza da capo allenatore a Monza. Palladino è bravo a ottenere il massimo da tutti gli uomini che allena.

Forse l'unico scontento è Cristiano Biraghi che portava la fascia di capitano al braccio e tirava delle gran punizioni (a Parma ha salvato i suoi dalla sconfitta alla prima giornata). Ora deve accontentarsi della Conference. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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