Gazzetta suona la sveglia a Kouamé: “Deve dimostrare che non c’è in area solo Kean a risolvere i problemi”
Se dovesse arrivare un vice Kean a gennaio, si ritroverebbe ai margini della squadra
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2024 09:51
Con l'ivoriano Kouamé da finalizzatore, dimostrando che in area non c'è solo Kean a fare il Mister Wolf, cioè a risolvere i problemi. L'ex Genoa deve cercare il riscatto dopo alcune prestazioni deludenti, anche perché in caso di arrivo di un vice-Kean a gennaio, si ritroverebbe ai margini della squadra di Raffaele Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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