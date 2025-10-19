19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta su Gudmundsson: “Non è certo di un posto da titolare. Fagioli lo insidia”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta su Gudmundsson: “Non è certo di un posto da titolare. Fagioli lo insidia”

Redazione

19 Ottobre · 09:06

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 09:06

TAG:

FiorentinaGudmundssonMilan

Condividi:

di

Un centrocampista di più, può togliere il respiro a Modici

Il sistema di gioco è quello con la difesa a tre con Pongracic, recuperato bene, Mari e Ranieri, le due ali Dodò e Gosens che devono dare di più, i due uomini in mezzo Mandragora e la mente Nicolussi Caviglia. Tra gli offensivi Fazzini sembra certo del posto. Gudmundsson, che si è rifatto con l’Islanda (due gol), un po’ meno. Fagioli lo insidia per contrastare l’idolo Modric, davanti al suo mentore Allegri. 

Davanti tutto dipende da come starà questa mattina Kean. Il modulo con i due trequartisti permette qualche giocata in verticale in più, perché Nicolussi può lanciare la punta nello spazio, ma Gud e Fazzini possono essere ottimi suggeritori e buoni risolutori. Ma un centrocampista in più può togliere respiro al cervello croato. Anche se Pioli, sconfitto immeritatamente dalla Roma il 5 ottobre, sa che conta tanto la buona sorte e lo ha detto: “Se c’è un Dio nel calcio spero che abbia un occhio di riguardo”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio