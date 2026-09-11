Gazzetta: “Stroppa si affida a Yeboah e Adams, il Penzo mette alla prova i viola: ultimo successo nel 1966”

Moreno e Sohm pronti alla sfida da ex

Il Venezia è tutt’altro che un avversario da sottovalutare. Nel presentare la sfida con la Fiorentina, in programma questa sera alle 20.45, la Gazzetta dello Sport sottolinea come lo zero in classifica non racconti fino in fondo il rendimento della squadra di Stroppa. I lagunari hanno segnato appena due gol nelle prime tre giornate, entrambi contro il Frosinone, ma occupano il quinto posto in Serie A per possesso medio e per gol attesi. I numeri raccontano quindi una squadra capace di produrre gioco e occasioni, ma ancora poco concreta sotto porta.

In attacco Stroppa dovrebbe puntare su Yeboah e Adams, quest’ultimo arrivato dal Siviglia per 16 milioni di euro e diventato il giocatore più costoso acquistato nella storia del club. A centrocampo e sulle fasce spazio a Hainaut e Sagrado, chiamati a confrontarsi anche con la qualità di Mastantuono e Gonçalves. Tra i titolari sono attesi inoltre Moreno e Sohm, entrambi ex della sfida.

A fare da sfondo alla partita c’è poi una curiosa coincidenza legata alla storia. La Fiorentina non vince al Penzo in Serie A da sessant’anni: l’ultimo successo risale al 9 ottobre 1966, quando i viola si imposero per 6-2 grazie anche a una doppietta di Hamrin. Un dettaglio tutt’altro che banale: anche quella volta si trattava della quarta giornata di campionato.