Gazzetta sottolinea un particolare: “Palladino mette in campo Fagioli sempre dal 22’-24’ del secondo tempo”

Fagioli finora ha giocato solo una partita da titolare in maglia viola

Da quando è sbarcato al Viola Park (dove oggi la squadra svolgerà la rifinitura prima di partire), ha giocato una sola volta da titolare nella brutta sconfitta interna col Como. Poi Palladino ha scelto una «fascia» ben precisa del match per mandarlo in campo, tra il 22', il minuto più usato, e il 24'.

È stato così nel debutto con la 44 viola a San Siro contro l'Inter, così a Verona, dove è andata male come con la capolista e venerdì scorso in casa nella vittoria contro il Lecce in cui inizialmente gli è stato preferito Cher Ndour. Insomma, un contributo di qualità per provare a dare sempre una svolta alla gara. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.