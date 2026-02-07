Gazzetta sottolinea: “Kean carico come una molla. Determinazione negli allenamenti e energia positiva”

Al Franchi sarà la serata dei bomber. Fiorentina-Toro si legge anche attraverso il confronto tra i due numeri 9: Kean e Adams, le due facce del gol. Ritorna titolare il primo, recuperato l’altro: Vanoli e Baroni costruiscono il piano-gara intorno a questi due. Carico come una molla. Dopo un periodo in cui è stato a mezzo servizio, adesso Moise Kean sta completando la fase di recupero per tornare al massimo della condizione e, stasera con il Toro, ha una gran voglia di scendere in campo. L’impatto mentale di questi giorni viene descritto come di grande determinazione durante gli allenamenti, un’energia positiva che dovrà essere trasformata in gol da qui alla fine del campionato perché è chiaro che il suo rendimento sarà fondamentale per il cammino della Fiorentina verso la salvezza.

Per tirarsi fuori dai guai Paolo Vanoli ha bisogno del giocatore che lo scorso anno è stato in grado di segnare 19 gol in campionato. Ora è fermo a quota cinque, ma tutti i centri sono stati realizzati al Franchi, l’ultimo dei quali il 4 gennaio in pieno recupero contro la Cremonese. Solo Yildiz e Lautaro Martinez hanno fatto più gol in match casalinghi nella Serie A 2025-2026, mentre a cinque ci sono pure Leao e Douvikas. «È l’attaccante italiano più forte in circolazione, da 20 gol a stagione. È il centravanti della Nazionale e deve solo fare il Kean e noi metterlo nelle condizioni di rendere al meglio», ha detto di lui Paratici. Non è titolare dall’11 gennaio. Ora è pronto a tornare dal primo minuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.