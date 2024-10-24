Gazzetta: “Sottil è fumoso, Ikoné dribbla troppo. E poi c’è Kouamé che non va in gol”

San Gallo-Fiorentina non è solo una sfida europea, ma rappresenta anche una possibilità di riscatto per quei giocatori lontani dagli occhi di Raffaele Palladino. Stasera toccherà a Sottil, Ikonè e Kou...

San Gallo-Fiorentina non è solo una sfida europea, ma rappresenta anche una possibilità di riscatto per quei giocatori lontani dagli occhi di Raffaele Palladino. Stasera toccherà a Sottil, Ikonè e Kouamè. Un tris di interpreti che finora hanno deluso. L'ex Monza ha difeso tutto il gruppo, ribadendo la fiducia nei confronti di chi ha giocato poco quest'anno.

Sottil viene definito da La Gazzetta dello Sport, fumoso. Sfreccia in velocità, ma si perde sempre all'ultimo passaggio. A Lecce ha fatto l'assist a Beltran che sia di buon auspicio per la gara di oggi. Stesso discorso vale per Ikonè. Il francese dribbla troppo e spesso si perde. Con i TNS, la Curva Fiesole mormorò e non poco dopo la sua prestazione. Cerca il riscatto in Svizzera.

Infine c'è Kouamé. Questa sera dovrà fare il Kean della situazione. Le sue prestazioni non stanno convincendo del tutto, soprattutto dal punto di vista dei gol. In attesa che la coppia Kean-Gudmundsson torni in auge e ci vorrà parecchio tempo, questi giocatori dovranno dimostrare di poter essere importanti per la Fiorentina di Palladino.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-in-svizzera-ampio-turnover-in-vista-della-roma-si-rivedono-biraghi-quarta-e-ikone/273756/