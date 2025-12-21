21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:30

Gazzetta: sondaggio del Paris FC per Kean ma per la Fiorentina l’attaccante è incedibile a Gennaio

Sondaggio esplorativo del Paris FC su Moise Kean che molto difficilmente lascerà la Fiorentina a stagione in corso

Si accendono i primi rumors di mercato per la sessione invernale della Fiorentina che si prospetta particolarmente attiva nel mercato di riparazione complice l’ultima posizione in classifica del club che costringe la società a trovare nuovi interpreti per invertire la rotta.
Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un primo sondaggio per Moise Kean da parte del club parigino del Paris FC, club nel quale militano sia Ikone, sia Maxime Lopez.
Un sondaggio esplorativo quello dei parigini sull’attaccante italiano che molto difficilmente verrà ceduto a Gennaio dalla Fiorentina che ritiene il suo bomber incedibile per il mercato di Gennaio.
I parigini però osservano la situazione consapevoli delle difficoltà di riuscita della trattativa per la stagione in corso.
Ricordiamo che Kean ha una clausola di rescissione pari a 65 milioni di euro, attiva dal primo al 15 Luglio 2026 ma non valida per il mercato invernale.

