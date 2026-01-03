Gazzetta: “Solomon ha grande voglia, verrà convocato non appena arriverà il transfer”

L’ultima volta che Manor Solomon è sbarcato a Firenze era a luglio scorso perché il capoluogo toscano era stata la meta del suo viaggio di nozze. Ieri invece è tornato per firmare con la Fiorentina dove arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham che, nel caso in cui venisse esercitata l’opzione, incasserebbe 10 milioni. Avrà la maglia numero 19 e sarà convocato appena arriverà il transfer perché l’attaccante esterno ha una gran voglia di mettersi in mostra dopo aver avuto poco spazio al Villarreal dove era in prestito secco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.