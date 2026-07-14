Gazzetta: "Sohm si gioca la permanenza alla Fiorentina, Grosso vuole valutarlo in ritiro"

Il tecnico viola lo ha inserito in rosa per osservarlo da vicino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simon Sohm potrebbe avere una nuova chance per convincere la Fiorentina e giocarsi la permanenza in viola. Il centrocampista, arrivato dal Parma la scorsa estate e poi trasferitosi in prestito al Bologna a gennaio dopo appena pochi mesi dall'approdo a Firenze, è stato infatti inserito nel gruppo a disposizione di Fabio Grosso.

La decisione sarebbe arrivata proprio su indicazione dell'allenatore, intenzionato a valutare da vicino le caratteristiche del classe 2001 prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Sohm sarà quindi uno dei giocatori più osservati nella prima parte del ritiro estivo, chiamato a dare risposte sul campo per conquistarsi un posto nella nuova Fiorentina.