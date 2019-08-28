Gazzetta, Simeone in uscita dalla Fiorentina. I viola vorrebbero incassare almeno 10 milioni dalla cessione
Secondo La Gazzetta dello Sport Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di calciomercato, su di lui sembra esserci la Sampdoria. Il Cholito è fuori dal progetto e i vi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 11:54
Secondo La Gazzetta dello Sport Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di calciomercato, su di lui sembra esserci la Sampdoria. Il Cholito è fuori dal progetto e i viola sperano che accetti la nuova destinazione. Dalla sua cessione sperano di ricavare minimo 10 milioni da investire poi su De Paul.