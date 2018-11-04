Gazzetta: Simeone in crisi evidente e la Fiorentina non ha un'alternativa in rosa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla prova fornita ieri sera da Giovanni Simeone. Il Cholito contro la Roma non ha incantato, divorandosi il gol del possibile 2-0 e, rigore procur...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla prova fornita ieri sera da Giovanni Simeone. Il Cholito contro la Roma non ha incantato, divorandosi il gol del possibile 2-0 e, rigore procurato a parte, approcciando in modo poco convinto la gara. "Simeone? La sua crisi è evidente - scrive la Rosea - ed il problema della Fiorentina adesso consiste soprattutto nel fatto che in rosa non c’è una vera alternativa all’argentino".