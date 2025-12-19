Gazzetta sicura: “Vanoli il principale responsabile, troppi giocatori fuori ruolo e fuori forma”

Al di là delle prestazioni individuali, il principale responsabile è Paolo Vanoli che si è giocato la prima partita per tenersi la panchina. Manca poco alla sfida crocevia contro l’Udinese e nel caso l’unica possibilità strada sarebbe quella di Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. In questo momento qualsiasi allenatore sarebbe in difficoltà.

Nonostante la Conference sia una competizione minore, la partita di ieri era importante per dare morale alla squadra e vedere eventuali miglioramenti tecnici. Invece la formazione scelta da Vanoli ha fatto fatica a imporsi: troppi i giocatori al rientro, fuori forma o fuori ruolo. In campo c’è stata troppa lentezza, difficoltà nel creare un’azione verticale. La Fiorentina ha assistito alla partita senza giocarla. Ha solo subito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.