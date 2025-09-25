25 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Gazzetta sicura: “Comuzzo e Gudmundsson scalpitano per partire titolari contro il Pisa”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

25 Settembre · 08:10

Aggiornamento: 25 Settembre 2025 · 08:10

La Fiorentina sa di non poter sbagliare il derby

La Fiorentina sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro il Pisa. I ragazzi di Pioli sanno bene di non poter sbagliare il derby coi cugini nerazzurri, specie in un periodo concitato come quello attuale. L’allenatore deve trovare la soluzione più adeguata a uno stallo apparentemente infinito. I numeri viola sono impietosi, proprio per questo Ranieri e compagni iniziano ad avvertire la pressione della piazza. Ma come ha detto il tecnico, questo non deve condizionare la bontà del lavoro del gruppo.

In porta non si deroga: De Gea è il vero ‘bonus’ di questa Fiorentina. In difesa sono in corso alcune valutazioni su Comuzzo, che contro il Como ha rifiatato per via del periodo di appannamento e che scalpita per tornare a giocare. Al pari di Gudmundsson, il quale non è entrato nemmeno a gara in corso coi lariani. L’islandese lavora in gruppo già da una settimana e due giorni, per questo si augura di potersi ritagliare un po’ di spazio all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

 

