Gazzetta sicura: “Comuzzo e Gudmundsson scalpitano per partire titolari contro il Pisa”

La Fiorentina sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro il Pisa. I ragazzi di Pioli sanno bene di non poter sbagliare il derby coi cugini nerazzurri, specie in un periodo concitato come quello attuale. L’allenatore deve trovare la soluzione più adeguata a uno stallo apparentemente infinito. I numeri viola sono impietosi, proprio per questo Ranieri e compagni iniziano ad avvertire la pressione della piazza. Ma come ha detto il tecnico, questo non deve condizionare la bontà del lavoro del gruppo.

In porta non si deroga: De Gea è il vero ‘bonus’ di questa Fiorentina. In difesa sono in corso alcune valutazioni su Comuzzo, che contro il Como ha rifiatato per via del periodo di appannamento e che scalpita per tornare a giocare. Al pari di Gudmundsson, il quale non è entrato nemmeno a gara in corso coi lariani. L’islandese lavora in gruppo già da una settimana e due giorni, per questo si augura di potersi ritagliare un po’ di spazio all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.