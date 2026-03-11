11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:26

Gazzetta sicura: “Allegri vuole Kean, ma non vale i 62 milioni della clausola. Il Milan tratterà”

Rassegna Stampa

Redazione

11 Marzo · 09:43

Aggiornamento: 11 Marzo 2026 · 09:43

di

Al Milan Kean troverebbe il suo amico Leao

Allegri vuole Moise Kean. Un attaccante che sia veloce, per dettare la profondità, e che abbia anche spessore per vincere i duelli di forza. La stagione con la Fiorentina è stata finora deludente, per questo la clausola da 62 milioni ha un peso.

La cifra non rispecchia l’attuale valore del giocatore, otto gol in 24 partite di campionato. Il prezzo è dunque scontabile ed il Milan riproverà a capire di quanto: lo aveva già fatto nelle scorse sessioni di mercato (quando il valore della clausola era più basso di dieci milioni) e lo farà anche nelle prossime settimane. Curiosità che potrebbe, se non facilitare la trattativa, almeno spingere Moise verso Milano: oltre a ritrovare il vecchio allenatore, formerebbe per la prima volta in campo la coppia con l’amico Rafa Leao, finora semplice compagno di duetti musicali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

