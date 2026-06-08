Gazzetta si interroga: "Per Paratici budget oppure Fiorentina in autofinanziamento? Oggi l'ufficialità di Grosso"

I dirigenti della Fiorentina NY dalla proprietà Commisso

Arriveranno direttamente dagli Stati Uniti le linee guida per il futuro. Da oggi il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici si trovano negli Usa dalla famiglia Commisso e nel caso del ds sarà anche la prima volta che vedrà di persona Giuseppe, il presidente, e sua madre Catherine.

Intanto in giornata diventerà ufficiale l’ingaggio come allenatore di Fabio Grosso. Ma negli Usa saranno messi sul tavolo americano diversi argomenti a cominciare da budget e monte ingaggi. I dirigenti esporranno alla famiglia Commisso la loro programmazione per il futuro, con un’analisi dettagliata di idee e prospettive. La Fiorentina è fra i club più solidi a livello finanziario e la meno esposta a livello debitorio della Serie A quindi non ci sono paletti e obblighi imposti dalla normativa, ma certo ci sarà da capire quanto sarà il budget a disposizione oppure se ci sia una richiesta di autosostentamento, dopo i 92 milioni di euro investiti nella passata estate e i quasi trenta dello scorso gennaio nel mercato di riparazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.