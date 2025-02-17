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Gazzetta si interroga: “Dov’è il veloce Dodò sul primo gol del Como?”

La Fiorentina ha beccato il primo gol in contropiede

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2025 09:32
Gazzetta si interroga: “Dov’è il veloce Dodò sul primo gol del Como?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il gol però arriva in contropiede: non su azione manovrata ma in contropiede. La Viola batte una punizione sulla trequarti, la difesa sputa e Caqueret lancia in campo aperto Diao, che corre più di Mandragora e Cataldi - dov'è il veloce Dodo? - e davanti a De Gea lo supera col piatto destro: quarto gol in sette partite per lo spagnolo. Gran colpo. Il Franchi mugugna, brutta Fiorentina. E non migliora. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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