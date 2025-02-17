Gazzetta si interroga: “Dov’è il veloce Dodò sul primo gol del Como?”

La Fiorentina ha beccato il primo gol in contropiede

Il gol però arriva in contropiede: non su azione manovrata ma in contropiede. La Viola batte una punizione sulla trequarti, la difesa sputa e Caqueret lancia in campo aperto Diao, che corre più di Mandragora e Cataldi - dov'è il veloce Dodo? - e davanti a De Gea lo supera col piatto destro: quarto gol in sette partite per lo spagnolo. Gran colpo. Il Franchi mugugna, brutta Fiorentina. E non migliora. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.