18 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Settimana decisiva per Vanoli. Oggi a Losanna il primo bivio, poi l’Udinese in campionato”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Settimana decisiva per Vanoli. Oggi a Losanna il primo bivio, poi l’Udinese in campionato”

Redazione

18 Dicembre · 09:10

Aggiornamento: 18 Dicembre 2025 · 09:10

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

L’allenatore lascia da parte ogni discussione sul futuro

Settimana decisiva per Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina. Oggi a Losanna è il primo bivio europeo, domenica deve centrare finalmente il successo in campionato contro l’Udinese. Il tecnico è confermato per queste due partite e, se quella con i friulani è la più importante, questa con gli svizzeri ha un notevole valore: deve dare risposte sullo stato psicofisico e tecnico dei viola e può consentire di congelare la Conference fino a marzo.

L’allenatore lascia da parte ogni discussione sulla sua posizione. L’impressione è che Vanoli senta vicino il momento in cui la squadra comincerà a ottenere risultati più in linea con le potenzialità e che quindi pensi di restare sulla panchina viola fino al termine della stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio