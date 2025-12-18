Gazzetta: “Settimana decisiva per Vanoli. Oggi a Losanna il primo bivio, poi l’Udinese in campionato”

Settimana decisiva per Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina. Oggi a Losanna è il primo bivio europeo, domenica deve centrare finalmente il successo in campionato contro l’Udinese. Il tecnico è confermato per queste due partite e, se quella con i friulani è la più importante, questa con gli svizzeri ha un notevole valore: deve dare risposte sullo stato psicofisico e tecnico dei viola e può consentire di congelare la Conference fino a marzo.

L’allenatore lascia da parte ogni discussione sulla sua posizione. L’impressione è che Vanoli senta vicino il momento in cui la squadra comincerà a ottenere risultati più in linea con le potenzialità e che quindi pensi di restare sulla panchina viola fino al termine della stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.