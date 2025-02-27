Gazzetta: “Senza Kean, chi fa gol? Il peso offensivo ricadrà su Beltran”
La Fiorentina senza Kean sembra un’anima persa
La Fiorentina senza Kean sembra un’anima persa. Raffaele Palladino spera di riaverlo giovedì contro il Panathinaikos me per venerdì dovrà farne a meno. Senza Kean, chi fa gol? Resta Lucas Beltrán domani gran parte del peso offensivo cadrà sulle spalle dell'argentino classe 2001 che, in questa stagione, si è abituato più al gioco senza palla e a creare spazi e occasioni per Kean, anche al ruolo di punta centrale. Ma col Lecce servirà tanto il suo contributo.
L'emergenza può costringere Palladino a far diventare il suo 4-2-3-1 un 4-4-2 con Beltrán e Nicolò Zaniolo di punta. Con Fagioli a destra, Zaniolo sottopunta e Parisi a sinistra, con gli esterni a crossare per lui e Zaniolo che gioca col compagno, per poi seguirlo in area di rigore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.