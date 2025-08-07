Gazzetta: “Se Thiaw lascia il Milan, i rossoneri potrebbero mettere nel mirino Comuzzo”

Malick Thiaw potrebbe lasciare il Milan. Il Newcastle, antico corteggiatore del centrale tedesco, si è rifatto sotto con molta decisione. Merito del precampionato nel quale Malick si sta esibendo su livelli decisamente buoni non solo in termini individuali, ma proponendosi ad Allegri come un difensore a proprio agio nella difesa a quattro come in quella a tre. Ieri ha recapitato a Casa Milan un’offerta ufficiale da 30 milioni.

Risposta? Prego, ripassare con una cifra più interessante. Ma anche no. Di base, l’intenzione del club è trattenere il suo difensore perché le cose buone colte dal Newcastle ovviamente le ha viste anche il Milan. In particolare Allegri, a cui Malick ha fatto sin da subito un’ottima impressione, tanto da informare la dirigenza sulla volontà di tenerlo con sé. Se l’offerta salisse a non meno di 35, meglio 40, i rossoneri potrebbero cambiare idea. I primi due nomi sul taccuino sono sempre gli stessi: Comuzzo e Leoni, ma attenzione anche a Mario Gila. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.