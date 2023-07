Gazzetta: “Se la Fiorentina vuole vendere Amrabat deve scordarsi i 30-35 milioni”

Scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, mancano offerte per Sofyan Amrabat. E poi adesso la Fiorentina può davvero concentrarsi sulla cessione. Il marocchino è atteso per lunedì, il club vorrebbe provare a chiudere prima con una delle big che lo vogliono, Manchester United e Atletico Madrid sempre in pole. Ma l’impressione è che, se davvero vuole venderlo per evitare di avere un giocatore scontento, dovrà abbassare un po’ le pretese e scordarsi la richiesta di 30-35 milioni.

