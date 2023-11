Gazzetta: “Se dalla zona Champions in poco scendi ottavi qualcosa non va. La depressione è dietro l’angolo”

Se dalla zona Champions in poco tempo scendi all’ottavo posto, è chiaro che qualcosa non va. Se a grandi passi, senza inciampare mai, arrivi a conquistare un posto al sole europeo, è ovvio che sei in grande fiducia. Stati d’animo agli opposti. La Fiorentina e Italiano vivono un momento no che non si aspettavano. Si sono smarriti i gol e i risultati. Le 3 sconfitte di fila in campionato senza segnare hanno, checché ne dica il tecnico, lasciato una ferita profonda. Se poi aggiungi che con la Lazio e ancora più con la Juventus hai dominato la gara e hai perso, la depressione è dietro l’angolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.